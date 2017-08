Mustafi e “vendos” flamurin e Kosovën për Xhakën, e të Shqipërisë për veten (FOTO)

.

Postimi i fundit i Shkodran Mustafit në Twitter mund t’i hidhërojë tifozët gjermanë dhe tifozët zviceranë të futbollit.

Mbrojtësi i kombëtares gjermane, por me origjinë shqiptare, ka postuar në rrjetin social një fotografi së bashku me shokët e tij të skuadrës: Granit Xhakën, Mesut Ozil, Mohammed El Neny, Per Mertesacker dhe Sead Kolasinaç.

Mustafi i vendosi flamujt e secilit vend prej nga vijnë të gjashtë futbollistët që kishin dalë në foto. Për veten e tij, ai vendosi flamurin shqiptar, ndërsa për shokun e tij të skuadrës, Granit Xhakën, mbrojtësi vendosi flamurin e Kosovës.

Ndërsa për futbollistët e tjerë të paraqitur në fotografi, Mustafi vendosi flamujt e Egjiptit për Mohammed El Nenyn, të Turqisë për Mesut Ozil dhe të Gjermanisë për Per Mertesacker.

Paraqitja e Granit Xhakës si shqiptar i Kosovës i ka shkaktuar “përplasje” me mediat zvicerane më parë mesfushorit të Arsenalit. Mediat zvicerane e kishin kritikuar Xhakën, në kohën kur luante me Borussia Monchengladbach, për arsye se kishte bërë me duar simbolin e shqiponjës. /Insajderi.com