Mustafa- ministrit gjerman: Ushtria bëhet në koordinim me NATO-në, BE-në dhe SHBA-të

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, gjatë konferencës pas takimit që pati me ministrin e Jashtëm të Gjermanisë, Sigmar Gabriel, ka thënë se shteti gjerman ka ndihmuar Kosovën në fushën e ekonomisë dhe ka pasur rol të vecant në Ballkan, raporton lajmi.net.

Mustafa ka thënë se e ka njoftuar ministrin gjerman edhe për zhvillimin ekonomik dhe për

“Biseduam për rolën që Gjermania po luan, sidomos në Ballkanin perëndimor. Dëshiroj të përsëris se Gjermania ka pasur një rol të veçantë dhe mbështetje të fuqishme për Kosovën në fushën e ekonomisë. Për këtë të gjithë qytetarët janë falënderues. E njoftova ministrin edhe për aktualitetin ekonomik të Kosovës, të nevojës që të kemi investime gjermane në Kosovë dhe i mirëpresim. Biseduam për nevojën për të intensifikuar bisedimet me Serbinë, të punojmë për zbatimin e marrëveshjeve, e njoftova edhe lidhur me liberalizimin e vizave, me demarkacionin me Mali e Zi, dhe transformimin e FSK që duhet të kryhet në koordinim me NATO-në, BE-në dhe SHBA-të dhe kërkuam në mënyrë të drejtpërdrejt një përkrahje të veçantë nga Gjermania, ta kalojmë edhe kriterin e 95 që na ka mbet dhe që është demarkacioni me Malin e ZI”, ka thënë Mustafa, raporton lajmi.net.

Mustafa i pyetur nga mediat gjermane për dialogun me Serbinë ka thënë se ky proces ka dhënë rezultate në disa fusha.

“Kemi në Qeveri e Kuvend përfaqësues të Listës Serbe. Kemi shuar disa struktura paralele. Kemi një marrëveshje për drejtësi. Po ashtu edhe marrëveshje për Asociacionin do ta zbatojmë pas kthimit të Listës Serbe. Ne do punojmë në hartimin e këtij statuti në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe rekomandimeve të Gjykatës Kushtetuese. Dialogu do të vazhdojë dhe do ta përmbyllim edhe këtë proces”, ka thënë me tej Mustafa.

Ai poashtu ka thënë se për Demarkacion më nuk ka çka të bisedohet dhe se kanë shterur të gjitha mundësitë. Ai ka thënë se kjo është vetëm një kauze politike dhe asgjë tjetër. /Lajmi.net/