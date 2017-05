Mustafa ‘godet’ Limajn: Qeverinë po duan ta rrëzojnë ata që kanë problem me ligjin

Kryeministri Isa Mustafa thotë se Qeverinë që e udhëheq ai po tentojnë ta rrëzojnë ata që kanë probleme me ligjin.

“Nuk jam fare i shqetësuar për këtë. Ajo çfarë kam parë unë deri më tani, kam vërejt se rrëzimin e qeverisë e kërkojnë të gjithë ata që kanë probleme me ligjin, ata që në të kaluarën kanë shkel diku keq në ligj që me korrupsion, me krim të organizuar dhe forma të tjera”, tha Mustafa për RTK-në.

Iniciativën për rrëzimin e Isa Mustafës nga pozita e kryeministrit e ka marrë Fatmir Limaj dhe partia e tij, Nisma për Kosovën.

Këtë deklaratë Mustafa tërthorazi e ka drejtuar në adresë të Limaj i cili ende është në proces gjyqësor të dyshuar për korrupsion derisa ishte ministër i ish MPTP-së.

Mocioni për votëbesimin e qeverisë do të hidhet në votim më 10 maj në Kuvendin e Kosovës. /Lajmi.net/