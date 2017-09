Musliu,VV-së: Me i ndëgju ofendimet tuaja, çdo debat e kishim thirrë Luan Krasniqin

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu e ka përkrahur deputetin e Nismës, Milaim Zeka i cili u rrah në emision live me Frashër Krasniqin e Vetëvendosjes.

Ky është reagimi i plotë i saj:

Standardin qe e ndertuan vete ne fjalorin politik po mundohen ta ndryshojne me grushta. Nese do te duhej te merrej per baze gjuha ofenduse si shkak per ta grushtuar rivalin politik atehere neve na ish dashte qe ne çdo debat ta merrnim me vete Luan Krasniqin