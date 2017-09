Murati reagon pas rrahjes së deputetëve: Ta heqim këtë kastë politike

Ish-ministri i Diasporës Valon Murati ka komentuar rrahjen në emision live të deputetëve Milaim Zeka dhe Frashër Krasniqi. Thotë se kjo kastë politike duhet hequr sa më parë në mënyrë që qytetari dhe Kosova të mos pësojnë ende.

Shkrimi i plotë i Muratit në Facebook:

Ka kohë që gjuha rrugaçërore është bërë e zakonshme në jetën tonë publike. Kohët e fundit dhuna sporadike po bëhet përcjellëse e kësaj gjuhe. Me këtë trend shumë lehtë dhuna në politikë mund të shndërrohet në karakteristikë themelore të saj. Një gjë e di, në këtë dhunë dikush mund të fitojë e dikush të humb, dikush edhe mund të duartrokasë “fituesin”, por humbësit e vërtetë do të jemi të gjithë ne, do të jetë Kosova. Andaj sa më shpejtë që të mobilizohemi dhe ta heqim këtë kastë politike nga skena aq më shpejtë fituesi do jenë qytetarët dhe Kosova.