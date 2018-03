Munishi: Panucci paguhet për të treguar që ka b*thë, jo për të na treguar neve a kemi

Munishi shkroi në Facebook që duhet të respektohet vullneti i secilit.

Trajneri Ismet Munishi ka reaguar pas deklaratave të Christian Panuccit, i cili sulmoi Edon Zhegrovën që zgjodhi Kosovën.

Ai tha po ashtu që Panucci ka ardhur te Shqipëria që të na tregojë se ka b*thyë, e jo të na tregojë se sa kemi ne b*thë.

“Ne parim duhet te respektohet vendimi dhe vullneti i cdo futbollisti. Duhet te respektohen edhe ata qe vullneti i tyre ishte te mos luajne as per Kosoven e as per Shqiperinë. Zotri Panucci ti ke ardhe selektor dhe paguhesh te na tregosh sa ke ti bythe , e jo te na tregosh sa kemi ne”, shkroi Munishi. /Lajmi.net/