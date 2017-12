Mungojnë të dëmtuarit, shtyhet seanca për vrasje të rëndë në Skenderaj

Mungesa e të dëmtuarve, Nazlije Fejza – Goxhuli, Arsim Fejza dhe Sokol Ibishi, ka bërë që të shtyhet seanca e së hënës, në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, ndaj të akuzuarit për vrasje të rëndë, vrasje të rëndë në tentativë dhe armëmbajtje pa leje, Maliq Biringjiku.

Tre të dëmtuarit, kanë qenë të paraparë që të dëgjohen si dëshmitarë në seancën e të hënës, por gjykatësi Beqir Halili, ka njoftuar palët se nga fletëkthesat e dërguara është konstatuar se nuk janë pranuar ftesat nga të dëmtuarit, ngase vendbanimi i tyre, momentalisht ka ndryshuar.

Seanca e radhës në këtë çështje penale është shtyrë më 13 dhjetor 2017, nga ora 10:00, ku priten të dëshmojnë të dëmtuarit.

Paraprakisht, në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 7 shtator të këtij viti, i akuzuari Maliq Biringjiku, është deklaruar i pafajshëm për veprën penale “vrasje e rëndë”, me të cilën e ngarkon Prokuroria Themelore e Mitrovicës.

Ndryshe, Maliq Biringjiku, akuzohet nga Prokuroria Themelore e Mitrovicës, se më 29 shtator 2015, në Komunën e Skenderajt, me dashje dhe me qëllim hakmarrjeje ka privuar nga jeta tashmë të ndjerin Valon Goxhuli, për vrasjen e mëhershme të Bekim Biringjikut.

Sipas prokurorisë, i akuzuari, këtë vepër e ka kryer përderisa viktima është ndaluar me veturë, ku së bashku me të ishin bashkëshortja e tij dhe shoku i tij, Arsim Fejza. Më pas, i akuzuari sipas prokurorisë, ka shtënë me pushkë automatike “AK-47”, duke qëlluar, tashmë të ndjerin, Goxhuli, të cilit i ishin shkaktuar gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme, si pasojë e të cilave edhe kishte vdekur. Me këtë rast, i akuzuar gjithashtu kishte rrezikuar jetën e bashkudhëtarëve dhe kalimtarëve të rastit.

Me këtë, Biringjiku akuzohet të ketë kryer veprën penale “vrasje e rëndë”, nga neni 179 paragrafi 1 pika 1.5 dhe 1.8 të KPRK-së e lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Përveç kësaj, Biringiku akuzohet për kryerjen edhe të dy veprave të tjera penale “vrasje e rëndë në tentativë”, nga neni 179 i KPRK-së dhe “mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve”, nga neni 374 të KPRK-së.

Vepra penale “vrasja e rëndë”, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm sipas Kodit Penal të Kosovës.