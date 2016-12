Mulla Sula ka një mesazh të gëzueshëm për banorët e Hasanbegut

BFI fton banorët e Hasanbegut që prej datës 3 janar të vitit 2017 e deri më 5 janar të vitit 2017, të paraqiten në zyret e BFI-së, në Çairska, 52, me qëllim të përgatitjes së listës për shpërndarje të parave të dedikuara për ta dhe në sasi adekuate sipas dëmtimeve, njofton Portalb.

“Ftohen qytetarët e Hasanbegut që të dorëzojnë edhe deklaratën autentike për dëmin e përjetuar, të cilën duhet ta mbështesin edhe me fakte-fotografi nga objektet e dëmtuara. Në afat prej tre ditëve komisioni i përbërë prej Mustafa Dautit (kryetar), Azim Eminovskit, Rexhep Ziberi dhe Muzemil Osmani (anëtarë), do ti rangojnë të paraqiturit sipas dëshmive të ofruara për dëmtimet dhe pasojat nga vërshima katastrofale që e goditi Hasanbegun me rrethinë” thuhet në apelin e BFI-së.

Ndihmat në të holla do të ndahen më 10 janar të vitit 2017, në Bashkësinë Fetare Islame në RM.