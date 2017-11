Muhaxhiri: Saga e “Demarkacionit” – leksion politik për liderët kosovarë

Analisti politik, Artan Muhaxhiri, ka thënë në Info Magazine të Klan Kosovës, se politikanët kosovarë do të duhej ta kuptonin se qasja “kosovarçe” e të bërit politikë nuk bën të ndiqet në raport me ndërkombëtarët, kur ka folur për problemin e Demarkacionit me Malin e Zi dhe qëndrimet strikte të ndërkombëtarëve për këtë çështje.

“Ky është një leksion i mirë për të gjithë politikanët e Kosovës që të mos e aplikojnë qasjen politike kosovarçe edhe në raportet me aleatët tanë ndërkombëtarë, posaçërisht me Amerikën dhe NATO-n”.

Muhaxhiri ka deklaruar se qëndrimet shumë të luhatshme në skenën politike kosovare nuk bën të përcillen edhe në politikën e jashtme, sidomos me partneret e fuqishëm, siç janë SHBA e NATO.

“Përderisa në politikën kosovare brenda një kohe të shkurtë nga miq mund të bëheni armiq, nga patriotë tradhtarë – dhe anasjelltas, në politikën ndërkombëtare ndryshimi i qëndrimeve nuk mund të bëhet shpejt”.

“Në skenarin më të mirë, në pozicionet politike të Amerikës dhe NATO-s mund të ndikohet derisa janë duke u formësuar në prapaskenë, mirëpo në momentin kur e marrin aprovimin final dhe bëhen publike, atëherë është e pamundshme që të kundërshtohen nga perspektiva e fuqisë politike të Kosovës”.