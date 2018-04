Muhaxhiri: Nuk do ndalet as Erdogani as Turqia nëse ky precedent kalon pa u ndëshkuar

Analisti politik, Artan Muhaxhiri, ka thënë se për rastin e deportimit të gjashtë shtetasve turq do të duhej të ketë reagime më të ashpra nga institucionet përgjegjëse. “Skandaloz ka qenë mosreagimi i duhur pas këtij rasti pasi sikur të ishin dorëhequr disa njerëz dhe të ishin ngritur aktakuza penale atëherë kjo do na jepte shpresë dhe do të ishte leksioni i duhur”. “Te ne shpesh ndodh që investigimet të vonohen aq shumë sa ta humbin vlerën dhe ndikimin”. Muhaxhiri në emisionin Zona e Debatit në Klan Kosova, ka thënë që është një gjë e keqe për Kosovën nëse ka pasur shantazhe për këtë rast. “Nëse institucionet kanë qenë të shantazhuara ose iu është thënë që të bëhen partnerë në këtë kidnapim kjo gjë është e tmerrshme”. “Nuk do ndalet as Erdogani dhe as Turqia nëse ky precedent kalon pa u ndëshkuar”.