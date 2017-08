Muhaxheri i PDK-së i reagon VV-së: Mirë që po e pranoni që keni punësuar mollotovista

Koordinatori i PDK-së në Pejë Arton Muhaxheri, përmes një statusi në Facebook i ka reaguar deputetit të VV-së, Xhelal Sfeqles, që përmes një konference akuzoi PDK-në se po bënë shpifje.

Muhaxheri ka akuzuar VV-në se “kanë katandisur Prishtinën, me punësime, tendera dhe leje ndërtimi për dosta”.

“Po normal qe nuk e mohoni, se ju doli korrupsioni, dallaveret, punësimet e mollotovistave, tenderat per dostat, lejet e ndertimit. Sa mjeran qe je more komisar i bandes. E keni katandis Prishtinen e tash po kërkoni pushtet, me kalb Kosoven me ide ekstremiste. Qytetari s’ua dha besimin te kallni, prishni, e demoloni pasurin publike. Ju la ne opozite, dhe perjetesisht do t’iu le. Shfrytezoni Komunen e Prishtines edhe ndonje dite per punësime te mollotoviosteve te devotshem, qe e kallen qeverine, veturat zyrtare, shakterruan e thyen sa here qe ju dha shansa. Shkaku i negliozhences tende komisar vdiqen dy femije neper puseta qe ju nuk i mbyllet per inate partiake. E keni shakterru Prishtinen me temel more mashtrues e propagandues”, ka shkruar Muhaxheri në Facebook.

PDK është duke akuzuar Vetëvendosjen se ka punësuar njerëz partiak në Komunën e Prishtinës, që udhëhiqet nga Shpend Ahmeti./Lajmi.net/