MTI organizon tryezën “Të Drejtat e Konsumatorit në Kosovë”

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka organizuar tryezën me temën “Të Drejtat e Konsumatori në Kosovë”.

Udhëheqësi i këtij departamenti, Nijazi Shala ka bërë të ditur se gjatë vitit 2017 janë paraqitur 220 ankesa, gjysma prej të cilave janë adresuar nga inspektorati.

Shala gjithashtu njoftoi se është themeluar Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit si dhe është miratuar projektligji për mbrojtjen e konsumatorit.

Ministri i MTI-s, Bajram Hasani, ka thënë se kanë punuar për përmirësimin e të drejtave të konsumatorit duke bërë përmirësime në kornizën ligjore si dhe përmes aksioneve për asgjësimin e mallrave të skaduar.

Sherif Fejzullahu nga Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit ka vlerësuar se ligjet në Kosovë janë të harmonizuara me BE-në, mirëpo mungon zbatueshmëria.

Ai bëri të ditur se do të kërkojë raporte të të gjitha inspektorateve për të parë ku kanë arritur me shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve. Fejzullahu gjithashtu njoftoi se në bashkëpunim me AUV do të shqyrtojnë çështjen e mishit të importuar para dy vjetëve.

Eksperti nga zyra e BE-së, Hank de Pauw deklaroi se projekti i BE-së ka shtatë pika kyçe të cilat kanë për qëllim ofrimin e cilësisë së sigurt për konsumatorët.