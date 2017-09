Mrekullia e shushunjave për rigjenerimin e lëkurës

Nuk është më sekret që bukuria e yjeve, prej vitesh është pasojë e produkteve natyrore. Një nga terapitë më të mira, më të shtrenjta e më të pazakonta është terapia e shushunjave.

Shushunjat mjekësore përmbajnë rreth 60 proteina të ndryshme dhe ditët e sotme është një terapi që po gjen përdorim të gjerë, sidomos nga të famshmit.

Demi Moore është shembulli më i mirë që i nënshtrohet kësaj terapie dhe që nuk do të dijë për vitet që ikin.

Jo të gjitha shushunjat janë thithëse gjaku. Shumë prej tyre janë mishngrënëse, të cilat hanë krimba toke. Këta të fundit janë zëvendësuesit e shushunjave.

Shushunjat kanë veti të të injektojnë nëpërmjet pickimit një serum anti-mpikës në trup për të parandaluar koagulimin e gjakut.

Në fakt, pickimi i tyre është pa dhimbje, pasi më parë lëshon enzima, njëlloj sikur mpihesh nga një anestezi natyrale.

Pështyma e shushunjave përmban një mori lipidesh (yndyrash), të cilat janë përbërësit kryesorë aktivë në një gamë të gjerë të produkteve të kujdesit të lëkurës.

Acidet fosfatidike dhe acidet yndyrore përfaqësojnë përqindjen më të madhe të lipideve në pështymën e shushunjave. Në veçanti, aplikimi gjatë ditës është shumë rezultues për rigjenerimin e lëkurës.

Enzimat e shumta që përmbajnë shushunjat (Hirudo medicinalis) ndihmojnë në shërimin e shumë sëmundjeve që kanë lidhje me gjakun.

Nëpërmjet këtyre specieve kurohen sëmundje të ndryshme si: trombozat, reumatizmat, dhimbjet e pjesshme të trupit, suadhet dhe gjëndrat e ndryshme në trup që papritur infektohen apo shfaqen tek njerëzit.

E testuar shkencërisht, terapia me shushunja mbetet mënyra më e mirë për trajtimin e tyre pa efekte anësore. Shushunjat lëshojnë sekrecione që përmbajnë antioksidantë, hollues gjaku (Hirudinë) dhe katalizatorë biologjikë, që përshpejtojnë shërimin e lëkurës.

Të gjithë këta elementë ndihmojnë në qarkullimin e gjakut në fytyrë dhe kurimin e gjëndrave yndyrore të dëmtuara, të cilat janë dy ndër shkaqet kryesore që nxisin dhe rëndojnë gjendjen e akneve në lëkurë.

Një tjetër element që gjendet në sekrecionet e tyre është antibiotiku natyral, një element që shkenca është përpjekur ta riprodhojë në kushte laboratorike dhe thuajse gjithmonë ka dështuar.

Për më tepër, terapia me shushunjat është mjaft e thjeshtë dhe nuk shoqërohet me dhimbje, por vetëm me hemorragji të lehta që shërbejnë për qarkullimin e gjakut dhe stimulojnë prodhimin e tij. /Telegrafi/