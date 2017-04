Mrekulli inxhinierike, këto janë hotelet më të fotografuara në botë (Foto)

Nëse doni të dini se cilët janë hotelët më të bukur në botë, ndiqni këtë listë.

Instagram ka publikuar listën e hoteleve më të fotografuar në botë.

Shumica e tyre janë në SHBA.

-MGM Grand, Las Vegas

-Times Square, Nju Jork

-The Cosmopolitan, Las Vegas

-Atlantis- Palma, Dubai

-Caesars Palace- Las Vegas

-Paris Hotel and Casino, Las Vegas

-Fontainebleau, Majemi

-Wynn, Las Vegas

-Ushuaia, Ibiza

-The Venetian, Makao /Lajmi.net/