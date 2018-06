Mozzik ka një këshillë për ju: Mos i‘u ndani lutjeve ndaj Zotit..

Ata qe nuk besojnë në lutje , u them nga përvoja e jeta..mos i‘u ndani lutjeve ndaj Zotit ! Vërtetë shpërblimi i tij është më i madhi. #Elhamdulilah

