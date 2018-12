Mourinho te Inter, Ausillo tregon të vërtetën

Tashmë është bërë e ditur se Inter e dëshiron një trajner.

Inter nuk ka besim në Luciano Spallettin, andaj po kërkon një trajner të ri.

Mediat italiane kanë raportuar se nerazurët e duan Jose Mourinhon, por Piero Ausillo ka reaguar në lidhje me to.

“Mourinho nuk është një hije,” tha drejtori sportiv i Interit për Sky Sport Italia, përcjell “lajmi.net” .

“Nuk më habitë që flasim për të në një kohë kur mediat dhe të gjithë duhet të thonë diçka.

“Ne punojmë në një mënyrë më racionale. Projekti ynë ka vazhduar për një vit e gjysmë me Spalletin dhe do të vazhdojë me të për shumë vite, ka shtuar më tej Ausillo. /Lajmi.net/