Mourinho pyetet se për çka po lufton Unitedi, kjo është përgjigja interesante e tij

Jose Mourinho është paraqitur në konferencë për shtyp para ndeshjes të së shtunës kundër Newcastle United.

Manchester United nesër (e shtunë) me fillim nga ora 18:30, do të takohet me Newcastle United, në një sfidë që mund të përcaktojë të ardhmen e trajnerit portugez.

Pyetja e parë që Mourinho ka marrë në konferencën e sotme për shtyp, ka të bëjë me objektivat e Manchester United këtë sezon, e që portugezi ka gjetur një përgjigje interesante për gazetarin.

Gazetari: Për çka është duke luftuar Manchester United?

Mourinho: Për shumë arsye të ndryshme.

Gazetari: Mund t’i thoni arsyet?

Mourinho: Jo.

/Lajmi.net/