Mourinho merr mbrojtësin më të mirë të Series A

Zhose Murinjo e di fare mire pse ekipi i tij edhe pse ka kualitete nuk ka mundur te vazhdojë përpara në arenën Evropiane.

Nga analizat e nxjerra ai ja ka vendosur fajin boshllëqeve në mbrojtje.

Tekniku portugez kërkon një mbrojtës të fuqishëm dhe i ka hedhur sytë nga Seria A ku “te fuqishmit” nuk mungojnë.

Një nga mbrojtësat, Kulibali, Milan Skriniar apo Alesio Romanjoli ai e do me sesbën ne ekipin e tij. Mbetet ende për tu parë nëse drejtuesit e “djajve te kuq” do t’ja plotësojnë këtë dëshirë apo jo.

Murinjo e di fare mirë se drejtuesit nuk frikësohen për të harxhuar.