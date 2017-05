Mourinho lë intervistën në gjysmë (VIDEO)

Jose Mourinho është larguar nga intervista për "Sky Sport".

Portugezi duket që ka qenë i nervozuar pas humbjes ndaj Tottenhamit në udhëtim.

I pyetur nga gazetari se çfarë duhet të ndryshojë për vitin e ardhshëm, pas dështimit total në Premierligë, Mourinho tha që po mendon për finalen e Ligës së Evropës dhe u largua nga mikrofoni, përcjellë “Lajmi.net”.

“Jose, ku po shkon?”, e pyeti gazetari, por Mourinho nuk u kthye më.

United u mposht 2:1 nga Tottenhami në Londër. /Lajmi.net/

WATCH: Jose Mourinho walks out of interview with Sky Sports' @GeoffShreeves: https://t.co/mh8tUFOg9I https://t.co/cUpgCZerJG

— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) May 14, 2017