Motra e njërit prej policëve të zhdukur: Kurrë s’do ta la me kaq, këtu është një dyshim…

Kur po bëhen gati tri ditë nga zhdukja e dy policëve në lumin Lepenc, asnjë gjurmë nuk është gjetur.

Për këtë ka shprehur dyshime edhe motra e Malsor Dashit, njëri nga policët e zhdukur.

Ajo në një koment në facebook ka kërkuar përkrahjen e qytetarëve për t’iu dhënë informacione, duke thënë se këtu “është një dyshim i madh”, transmeton lajmi.net

“Jam motra e Malsorit kurr nuk do ta la me kaq se ktu asht ni dyshim i madh. Ju lutem kush ka naj informat krejt e vogel te na lajmerojn neve dhe do ta bajm zgjidhjen se bashku. Ju lutem per hir te vellaut ton”, ka shkruar ajo.

Komenti i saj është bërë në një video ku një dëshmitar tregon për rrjedhën e aksidentit.

Punëtori i Bechtel Enkas kishte thënë se në vendin e ngjarjes kishte arritur pas 2-3 minutave, dhe aty nuk ka parë asnjë person.

Ndiqeni edhe një herë deklaratën e dëshmitarit. /Lajmi.net/

