Motorola tregon se si do të duket smartfoni që do të ngjajë me telefonin klasik

Një patentë e re mund të japë paraqitjen e parë të vërtetë të smartfonit të kompanisë "Motorola". Dizajnet shfaqin një pajisje që duket e ngjashme me telefonin klasik, përveç një ekrani të palosshëm në brendësi dhe një tjetër ekran të mesëm në pjesën e jashtme të pajisjes, transmeton lajmi.net. Megjithatë, nuk ka përmendur fjalën ‘Razr’ në dosje, e cila është dorëzuar në fund të muajit të kaluar në Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale, nga 91Mobiles. Skicat e pajisjes tregojnë se do të mbante disa nga elementet e njohura të Razr-së të epokës së viteve 2000. Tastiera që ishte vendosur dikur nën ekranin e brendshëm, tani zëvendësohet me një ekran ekstra të gjatë. /Lajmi.net/