Motoja me të cilën do të udhëhiqet Presidenca e BE-së

Kancelari austriak, Sebastian Kurz dekalroi sot se qeveria e tij do të përdorë presidencën e BE-së për ta bërë bllokun më të sigurt, duke shtuar se vendi i tij kërkon të jetë një ndërtues urash në BE dhe të reduktojnë tensionet brenda Evropës.

Gjatë një fjalimi në samitin që është duke u mbajtur në qytetin e Shladming, për të shënuar momentin ku vendi i tij merr presidencën e radhës më 1 korrik, Kurz deklaroi se qeveria e tij, gjatë periudhës gjashtëmujore, do të promovojë “Një Evropë që mbron”.

Kjo presidencë do t’i mundësojë qeverisë austriake, të përbërë nga një kolaicion që përfshin ekstremin e djathtë FPO, mundësinë për të përcaktuar axhendën e saj ndërkohë që blloku po përballet me probleme në lidhje me fluksin e emigrantëve dhe menaxhimin e kufijve të brendshëm dhe të jashtëm.

Ndryshe, Austria, për shkak të pozicionit qendror në Evropë dhe historisë së saj, mbështet një integrim më të lartë në BE të fqinjëve të saj të Ballkanit Perëndimor dhe e paraqet si një prej prioriteteve të presidencës së saj të BE-së. Ajo insiston mbi rëndësinë e stabilitetit të fqinjëve të saj dhe mbështet idenë e një paraaderimi të Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës Juglindore në BE.