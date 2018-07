Moti për sot

Sot do të mbajë mot kryesisht me diell,kurse gjatë ditës do të fryej një erë e freskët.

Temperatura më e ulët është nga 10 në 16 gradë, ajo më e larta e ditës nga 20 gradë në verilindje deri në 27 gradë në jug të vendit.

Javën e ardhshme në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht me diell dhe më i ngrohtë, në fillim të javës temperatura maksimale do të jetë 25 gradë kurse në fundjavën e ardhshme deri 30 gradë.

Kushtet biometeorologjike do të jenë relativisht të favorshme për shumicën e njerëzve të sëmurë kronikë dhe të ndjeshëm.