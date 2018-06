Moti për këtë javë në Shqipëri

Kjo e hënë nuk do t’i shpëtojë reshjeve të shiut, kështu që bëni mirë ta merrni çadrën me vete. Paraditja do të karakterizohet me kthjellime dhe vranësira kalimtare, në të gjithë territorin, më të dukshme në ekstremin jugor.

Ndërkohë pasditja sjell fuqizon vranësirat shira afatshkurtër në jug dhe lindje, si dhe shira të izoluar në zonat qendrore.

Shirat e izoluar mbeten prezent në zonat qendrore dhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes por mbeten konstante gjatë mesditës ku ruhet maksimumi prej 32 gradë Celcius.