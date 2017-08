Pritet të ketë reshje lokale shiu.

Gjatë ditës së dytë të vikend meteorologët parashohin mot kryesisht të vranët.

Në orët e mesditës do të fillojnë vranësirat të cilat me kalimin e kohës do të marrin karakter zhvillimi e në orët e pasdites pritet të sjellin edhe reshje lokale shiu.

Temperaturat do të shënojnë rënie ato do të lëvizin në mes 13 e 30 gradë Celsius.