Moti i keq, pala greke bllokon kalimin e autobusëve dhe kamionëve në Kapshticë

Për shkak të motit të keq, autoritetet greke kanë marrë vendimin e rëndësishëm për pikën e kalimit kufitar në Kapshticë.

Ata kanë vendosur, se për shkak të motit të keq si dhe bllokimit të një aksi rrugor në territorin Grek, nuk do të lejohet kalimi dhe qarkullimi i mjeteve të transport autobusë dhe mjeteve të tonazhit të rëndë kamionë, në drejtim të Greqisë, deri në normalizimin e situatës në këtë aks rrugor.

Bëhet me dije se do të lejohet kalimi i mjeteve më të vogla, por vetëm nëse janë të pajisur me zinxhirë, për të evituar aksidente të mundshme shkruan tch.

I ngjajshëm Bllokohen 50 persona në një fshat të Shqipërisë për shkak të borës

Policia Kufitare, apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që kanë planifikuar lëvizjen për në shtetin grek nëpërmjet pikës kufitare Kapshticë, ta anulojnë ose të përdorin pikat e tjera të kalimit kufitar me Greqinë, deri në normalizimin e situatës për shkak të motit të keq.