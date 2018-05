Mot i vranët

Në Kosovë sot do të jetë mot i ndryshueshëm, me vranësira, pjesërisht me rrebeshe të shiut.

Era do të jetë e dobët r, në jug dhe në jugperëndim.

Temperatura e mëngjesit nga 10 deri në 16 gradë, më e larta e ditës nga 20 në 24 gradë.