Mos përdorni peshqir kur lani fytyrën

Janë të shumta gabimet që bëhen në përditshmërinë tonë, teksa kujdesemi për fytyrën.

Por sipas dermatologëve një ndër gabimet më trashanike është përdorimi i peshqirit për të tharë fytyrën. Fillimisht,peshqiri për fytyrën nuk duhet të jetë i njëjtë me atë të trupit.

Dermatologët shprehen se përdorimi i peshqirit, mund të përhapë baktere në lëkurën e sapo pastruar, duke shkaktuar puçrra në fytyrë.

Ndërkohë që, fytyra e lagur vepron si sfungjer dhe do të përthithë më shpejt të gjitha produktet që do të vendosni pas dushit. Ndaj lajeni fytyrën me ujë të rrjedhshëm, e lejoni që të marrë frymë.

Më pas mund të aplikoni të gjitha produktet që përdorni në përditshmërinë tuaj.