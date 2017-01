Mos i hudhni letrat e tualetit, ja çfarë mund të bëni me to! (Video)

Duken letra të thjeshta tualeti të cilat duhet të hidhen në bërllog sapo të shpenzohet letra e bardhë, mirëpo, ka shumë gjëra nga të cilat mund të bëhen prej tyre.

E keni ditur se me anë të letrës së tualetit ju mund të krijoni një ”komodinë’ për telefonin tuaj dhe zëri i telefonit do të jetë më i lartë në kombinim5 me një shishe plastike të ndarë më dysh?

Kjo është vetëm një truk të cilin mund ta përdoni me këtë lloj letre, në vetëm pesë minuta punë, shkruan lajmi.net

Gjithashtu mund ta përdoni si mbajtëse për lapsa, madje ta rregulloni edhe në formë të dhuratës.

Shikoni videon më poshtë për të mësuar më shumë. /Lajmi.net/