Mos befasoheni: Man Utd po e transferon Mosesin

Manchester United janë favoritë për të nënshkruar Victor Moses, i cili mund të duket të largohet nga Chelsea në janar.

Moses po lufton për minutazh nën Maurizio Sarrin dhe është i hapur për largim nga Chelsea, sipas raporteve.

‘Djajtë e Kuq janë duke prirë me kuota për ta transferuar nigerianin, duke marr 3/1 për të nënshkruar me lojtarin me dhunti të shumta që ka startuar vetëm një herë në këtë sezon në Kupën EFL.

Moses ka qenë i kufizuar në katër paraqitjet, ku është futur në lojë si zëvendësuese në ligë.

Alex Apati nga Ladbrokes ka thënë: “Moses ka luftuar për minutazhën që nga mbërritja e Sarrit në ‘Stamford Bridge’ dhe çuditërisht duket sikur ish-bosi, Jose Mourinho, mund të bëjë një lëvizje shokuese për nigerianin”.

Crystal Palace janë favoritët e dytë në 10/3 në bast. /Lajmi.net/