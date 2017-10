Morata nuk luan ndaj Shqipërisë

Sulmuesi i Chelseat, Alvaro Morata është lënduar në takimin ndaj Manchester City, me ç’rast edhe u zëvendësua në minutën e 34 të takimit

Si pasojë e lëndimit, Morata do ta humbasë ndeshjen ndaj Kombëtares së Shqipërisë që zhvillohet me 6 tetor me fillim nga ora 20:45.