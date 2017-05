Momenti kur Zuckerberg kupton se është pranuar në Harvard

Ai e la Harvardin në vitin 2004 për të krijuar Facebook dhe për t’iu përkushtuar plotësisht atij.

Por duket se edhe si një adoleshent që priste të hynte në kolegj, Mark Zuckerberg ishte shumë i gëzuar që ishte pranuar në Harvard.

Në një video të filmuar nga babai i tij, që shfaq atë përderisa hapë një e-mail të pranimit nga shkolla prestigjioze, Zuckerberg thotë: “I dola!”.

Tani 33 vjeç dhe me një pasuri prej 60 miliardë dollarë falë rrjetit të tij social, CEO shpërndau videon me miqtë e tij të enjten për të shënuar faktin se ai do të kthehet në Harvard javën tjetër që më në fund ta marrë diplomën./Tetovasot/