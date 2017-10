Cristiano Ronaldo mbrëmë bëri paraqitje pozitive ndaj Tottenhamit.

Portugezi shënoi golin e barazimit nga pika e bardhë, por bëri paraqitje shumë të mirë.

Pas ndeshjes, ai u vlerësua me 8.0 nga mediat spanjolle, përcjellë “Lajmi.net”.

Mirëpo, Ronaldo është turpëruar në një moment.

Ai tentoi të bënte një pasim “pa shikuar”, por dështoi keq. /Lajmi.net/

When your mate get 'fancy passes' trait on pro clubs and he thinks he's ronaldo pic.twitter.com/fldPlp5dKb

— DannyTJ (@TJ__Fresh) October 17, 2017