Momenti kur Ronaldo dhe Perez takohen për herë të parë sy më sy (Video)

Ronaldo dhe Perez janë takuar për herë të pas spekulimeve se CR7 do të largohet nga “Santiago Bernabeu”.

Perez priti Ronaldon në stërvitjen e parë pas kthimit nga pushimet, teksa njëherit ky edhe ishte takimi i parë që nga koha kur filluan të qarkullojnë lajme se Cristiano dëshiron të largohet nga “Santiago Bernabeu”.

Marca e AS raportojnë se Perez dhe CR7 kanë qëndruar për një kohë në qendrën stërvitore, ku kanë diskutuar për shumë gjëra dhe sipas mediave spanjolle qëndrimi i portugezit në Madrid më as që diskutohet, ai dëshiron të vazhdojë të triumfojë me fanellën e bardhë. /