Momenti kur Neymar për pak sa nuk e nokautoi gjyqtarin

Të gjithë në "Bernabeu" qeshën me gjyqtarin.

Real Madridi mposhti PSG-në, 3:1.

Neymar ishte protagonist te goli i vetëm nga francezët, duke asistuar në mënyrë brilante për Adrien Rabiot, përcjellë “Lajmi.net”.

Braziliani bëri diçka qesharake në pjesën e dytë.

Duke dashur të pasojë për një nga bashklojtarët, Neymar goditi në kokë gjyqtarin.

Ky i fundit për pak sa nuk u rrëzua në tokë. /Lajmi.net/

Neymar’s had enough of the ref giving all the decisions to Madrid hahahahahahahahaha pic.twitter.com/F7PSKjukic

— Edward (@Edward_Braisby) February 14, 2018