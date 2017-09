Momenti kur Frashër Krasniqi grushton Milaim Zekën (Video)

Një rrahje live ka ndodhur ndërmjet Frashër Krasniqit të VV-së dhe Milaim Zekës së Nismës.

Ishte Krasniqi i cili së pari e gjuajti me shishe së pari Zekën, për të vazhduar edhe me goditje me grushte në drejtim të deputetit të Nismës.

Në videon e mëposhtme i keni pamjet e xhiruara nga lajmi.net: