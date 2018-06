Momenti kur Elvana Gjata rrëzohet gjatë provave, në tentim për ta mësuar këtë lëvizje në klip

Dje është publikuar kënga e re e Elvana Gjatës dhe u pëlqye mjaft shumë nga publiku.

‘Ku Vajti’ mban titullin ky projekt muzikor i cili erdhi i realizuar me videoklip shumë profesional me vallëzim nën koreografinë e Albi Nakos, shkruan lajmi.net

Gjithçka dukej perfekte në videon përfundimtare por për ti mësuar skenat dhe lëvizjet profesionale të një balerine ajo ka treguar se nuk ka qenë e lehtë.

Këngëtarja i ka publikuar disa pamje në Instagram të cilat janë realizuar gjatë provave.

”Do biesh ,do biesh do thyesh ne mes pastaj do ngrihesh💪🏼😂(Ps:Balerinet me kane prit goxha mire!)”, ka shkruar Elvana pranë njërit postim dhe në tjetrin ka falënderuar balerinët të cilët thotë se e kanë pritur shumë mirë./Lajmi.net/