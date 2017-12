Më poshtë keni një video të disa prej klipeve më të bukura të vitit 2017.

Viti 2017 ka qenë i mrekullueshëm për botën e sportit.

Shumë fitues, shumë humbës, incidente interesante dhe ngjarje që do të mbahen mend gjatë.

The amazing world of sport 2017: some of the best clips from the year https://t.co/rTJIm4wWok pic.twitter.com/YuPMN4iN9b

— Guardian sport (@guardian_sport) December 19, 2017