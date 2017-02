Molliqaj: Mustafa mbrëmë ua fali akuzat për vrasje SHIK-ut

Sekretari i Vetëvendosjes, Dardan Molliqaj ka reaguar ndaj deklaratave të Isa Mustafës dje që ka thënë se koalicioni me PDK-në po shkon për mrekulli.

Ai e ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, se për vrasjet për të cilat ua hidhte fajin Kadri Veselit dhe SHIK-ut ua fali mbrëmë.

“Të gjitha akuzat që me vite anëtarët e LDK-së i kishin bërë në lidhje me vrasjet e veprimtarëve të këtij subjekti, Isa Mustafa mbrëmë i quajti “akuza politike”. Kur u pyet për vrasjet e pas luftës, përgjigjja ishte “koalicioni po funksionon për mrekulli”. Pra krejt vrasjet, për të cilat e akuzonte Kadri Veselin dhe SHIK-un, ua fali mbrëmë”, ka shkruar Molliqaj në facebook.

Isa Mustafa që e mori LDK-në duke e akuzuar SHIK-un, sot ka ulur kokën turpshëm para këtij organizimi kriminal. Sot e zgjodhi në krye të AKI-së një zyrtar të PDK-së, pra prap i kreu favor të rëndësishëm SHIK-ut.

Derisa ai po rehatohet çdo ditë e më shumë në krahët e Kadri Veselit, familjarët e veprimtarëve të vrarë të LDK-së presin drejtësi për humbjet e tyre.

Por është e qartë që drejtësi nuk mund të ketë me këtë pushtet. Drejtësi do të ketë vetëm në një qeverisje tjetër, me VETËVENDOSJE!-n në krye.