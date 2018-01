Molliqaj: 1 për qind ka gjasa që të mos ndahet Vetëvendosje

Ish-sekretari i Vetëvendosjes, Dardan Molliqaj, ka thënë se nëse dje ka qenë 2 për qind mundësia për tu pajtuar të pakënaqurit në Vetëvendosje, sot është 1 për qind.

E kjo sipas Molliqajt, për shkak se kreu i Vetëvendosjes “pranoi ato që i thash unë më herët”.

“Nëse dje ka pas shansa 2 për qind me u merr vesh, sot është 1 për qind. Në njëfar forme e pranoj koalicionin me PDK-në, pranoj frikën nga Stanishiqi… Tha për herë të parë tha se njerëzit janë ndikuar nga një drejtor i një televizioni që ka lidhje me Stanishiqi. Çka bën ai kur nesër është në pushtet, kur një ministër i tij, ose një udhëheqës i një ndërmarrjes publike….”, ka thënë Molliqaj në tv Dukagjini./Lajmi.net/