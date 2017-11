Moderatorja deklaroi se nuk e njihte, Stresi i kundërpërgjigjet ashpër

Nuk habitem pse nuk pershtatem me te gjithe ju koleg apo te dashura moderatore !!! sepse sot jetojm ne nje kohe te poshter ku fshati digjet nderkohe qe kurva kreh floket !!!! disa do thone ky esht i trrashe nuk hec me kohen , ndersa un do them per ju a nuk u lodhet duke ndrru dashnor perdite ???? Ta ka fal zoti qe ta perdoresh me njeriun e zemres por jo me 300 spartane , cdo kuj i falen fatkeqesite por jo dobesite …. souuuuu pun te mbare #Spartani #Leonidas

A post shared by Stresi👇🔥 new 🔥 (@stresi) on Nov 27, 2017 at 1:45am PST