Moderatori i njohur kosovar bëhet baba për të parën herë

Ditën e sotme familjes Mjekiqi i është shtuar edhe një anëtar.

Moderatori kosovar, Meriton Mjekiqi dhe gruaja e tij Egesta janë bërë prindër të një djali të cilin e kanë pagëzuar me emrin Loar, shkruan lajmi.net

”Tiii na ndryshove jeten momentin e pare qe e kuptuam se do vije ne jet Djali jon❤👑Zotit i falenderohem per kete dhurat qe na dhuroj,,,Cenka ndejenja me e mira ne bot dhee momenti jon me i lumtur ne jeten tone kur Erdhe dhe u bere pjes e jetes sone🙏🏻❤Je aii qe sa her te shohim te rrahurat e zemres naj shpejton ,Naten gjumine na bene me te mire kur eren tende e nuhatim,mengjesi zbukurohet kur i shohim syt e tuuu👑⭐❤Je gjithcka qe kemi ne jet ,per ty jetojom Loar👑Rrofsh saaaaaa krejt malet e botes me shendet ,lumturi,Te duam pa fund👑❤❤15.7.2018 te Faleminderit ty Zot🙏🏻”, ishin fjalët e tij plot emocione./Lajmi.net/