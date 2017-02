Modelja e njohur kujton kohën kur pozonte nudo e tëra (Foto+16)

Është modelja më e komentuar në botë!

Linjat trupore, fytyra engjëllore dhe lidhjet e dashurisë me emrat me të njohur në botë, kanë bërë që Irina Shayk të ketë vëmendjen mediale me çdo postim që bën, shkruan lajmi.net

Ajo në llogarinë e saj në Instagram ka hedhur një fotografi të realizuar kohë më parë në të cilën modelja kishte pozuar pothuajse nudo.

E zhveshur në plazh, Irina kishte mbuluar pjesët intime por një gjë nuk mund të mohojmë: Ajo duket më seksi se kurrë më parë./Lajmi.net/