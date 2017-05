Modelja e njohur ‘çmendet’ dhe zhvishet krejtësisht (Foto +18)

Modelja e njohur Demi Rose është shumë aktive në rrjetet sociale

Por vetëm ta vizitoni njëherë profilin e saj, ajo do t’ju lë pa mend me format e saj bombastike e me fotot e nxehta që ajo poston.

Së fundmi Demi nga një zeshkane tani vjen si një bionde seksi.

Por harroni këtë, ajo merr të gjithë vëmendjen me trupin e saj lakuriq.

Demi ishte bërë lajm në mediet rozë nga lidhja e saj me reperin e njohur Tyga. /Lajmi.net/