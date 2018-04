Modelja 21vjeçare nxjerr në ‘ankand’ virgjërinë për arsye të çuditshme, shifrat marramendëse

Nuk është as e para dhe me siguri s’do jetë as e fundit!

Për shumë femra, virgjëria është shume rëndësishme, ndërsa ka disa femra që e nxjerrin në shitje atë për fituar para, fatkeqësisht. Një modele e re portugeze ka në plan që të shesë virgjërinë e saj në mënyrë që të grumbullojë para’ për të udhëtuar rreth e rrotull botës.

21-vjeçarja Penelope ka marrë deri tani disa oferta, që të mbledhura bashkë bëjnë rreth 250 000 euro, por shpreson që ta shesë virgjërinë për 1 milion euro, raporton Dailymail.

Studentja thotë se familja e saj nuk di gjë për këtë plan dhe për këtë arsye nuk e jep emrin e saj të vërtetë.

“Vij nga një familje shumë konservatore, që nuk më linte të dilja me djem. Kisha vëllain e madh që më ruante gjatë gjithë kohës, ndërsa për vete bënte çfarë të donte. Nuk ishte e drejtë”, tregon Penelope.

21-vjeçarja thotë se ofertat që ka marrë kanë qenë të kënaqshme, por jo aq të larta sa pretendon ajo. Për këtë arsye, vendosi të nisë një ankand./InTv.