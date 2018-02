Modeli që po mundohet të bindë meshkujt me shumë kile t’i ndjekin ëndrrat

Modeli me mbipeshë, Arcadio Del Valle po e bën ëndrrën e tij realitet.

30 vjeçari nga Bostoni po mundohet që duke ndjekur pasionin e tij t’i bind meshkujt e tjerë me shumë kile se ëndrrat duhet të ndiqen.

Karriera e tij dhe publikimi i fotografive të ndyshme madje edhe gjysmë nudo kanë nisur në vitin 2015 dhe Arcadio nuk e ka ndërmend të ndalet, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net

Madje së fundmi ka sfiluar në New York me rroba të madhësisë plus e publikimin e fotove topless e arsyeon si inkurajim ndaj burrave mbipeshë që t’i zbulojnë dhe nihen krenar me trupat e tyre.

Në vazhdim ju sjellim disa imazhe të tij të cilat kanë shokuar botën dhe një video të shkëputur nga pasarela ku ai ka sfiluar./Lajmi.net/