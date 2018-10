Mkhitaryan i shënon super-gol Maqedonisë

Kombëtarja e Armenisë ka shënuar fitore bindëse ndaj Maqedonisë në Ligën e Kombeve.

Armenët kanë arritur që në kuadër të xhiros së katërt në grupin e katërt në Ligën D, të mposhtin 4:0 Maqedoninë.

Golin e fundit për vendasit në këtë ndeshje e shënoi ylli i Arsenalit, Henrik Mkhitaryan.

29 vjeçari shënoi një gol të bukur në minutën e 94’ nga gjuajtja e lirë, duke e çuar topin poshtë këmbëve të murit të Maqedonisë./Lajmi.net/

#Mkhitaryan wraps up with a goal⚽ in free kick for Armenia 👏 Still not bringing him in for #GW9? But gotta admit the opponent team GK is having #Karius moment😂#NationsLeague #ARMMKD #Macedonia #ArsenalFC #FPL #GW9 pic.twitter.com/DbouSiQZGF

— FPL Spartaa (@fpl_spartaa) October 16, 2018