Mjekja ruse: Sistemi imunitar shërohet për 15minuta, ja si

Nëse vuani shpesh nga ftohjet, duhet të bëni diçka për të forcuar sistemin tuaj imunitar.

Teknika është e thjeshtë: vetëm duhet ti lash këmbët me uje të ftohtë me akull për 10-15 sekonda. Kjo do të trajnojë imunitetin tuaj për të luftuar ftohjet dhe gripin.

Megjithëse uji i ngrohtë mund të jetë shumë më i këndshëm per te lare këmbët sesa uji i ftohtë, kjo teknikë ofron shumë përfitime shëndetësore dhe përdoret në shumë kultura. Sipas një studimi gjerman, njerëzit që duan të marrin dushe të ftohta për 2 sekonda, rralle ftohen. Dushe të ftohta sigurojnë më shumë energji dhe vitalitet sepse zemra pompon më shpejt dhe përmirëson pulsin..

Ndiqni këto hapa:

Merrni nje legen dhe mbusheni me ujë të ftohtë. Shtoni sa më shumë akull dhe mbajini këmbët tuaja në ujë të ftohtë për 10-15 sekonda.

Bëni këtë teknikë çdo natë para se të shkoni në shtrat për të përmirësuar shëndetin tuaj. Njerëzit me sistem të dobët imunitar duhet ti mbajne këmbët e tyre në ujë të ftohtë çdo 4 orë.

Përfitime të tjera shëndetësore të ujit të ftohtë:

Lufton depresionin.Berja e nje dushi të ftohtë lehtëson simptomat e depresionit si rezultat i ndikimit të fortë të receptorëve të ftohtë në lëkurë. Prodhohet efekti anti-depresiv, që do të thotë përmirësim i humorit.

Lehtëson muskujt e lënduar.

Uji i ftohte i ben floket tuaj me te bute dhe me me shume shkelqim.

Nëse doni nje lekure te shendetshme , provoni terapinë me ujë të ftohtë pasi uji i nxehte mund ta thaje lekuren.