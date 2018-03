Mitchell bisedon më të rinjtë për problemet e tyre

Ndihmës Sekretari i Shtetit të ShBA-së për Çështje Evropiane dhe Evroaziatike, Wess Mitchell është takuar mëngjesin e së martës është takuar me të rinj. Në fillim të takimit mediet janë lejuar të marrin vetëm pamje. Sipas njoftimi të ambasadës amerikane të rinjtë do të bisedojnë me Michell për problemet e tyre.

Dje, Mitchell është pritur nga presidentin Hashim Thaçi, në aeroportin “Adem Jashari” dhe është takuar edhe me kryeministrin Ramush Haradinaj.

Nga aty ai i ka quajtur spekulime raportimet në mediet serbe se ShBA është duke përgatitur një plan prej katër pikave për Kosovën.

Ndihmës Sekretarin amerikan tha se nuk ka ardhur në Ballkan të paraqes një plan konkret, por që ka kërkuar nga Kosova e Serbia të vazhdojnë dialogun që u mundëson anëtarësimin në BE.

“I kam parë këto spekulime, mund të ju them që nuk kam ardhur që të shpreh një plan specifik, por unë kam ardhur për t’i dhënë shtysë dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit”, tha Mitchell, raporton Ekonomia Online.

Mitchell ka kërkuar që Qeveria e Kosovës të bëjë përparim në dialogun me Serbinë, duke tejkaluar sfidat rajonale në dobi të stabilitetit dhe integrimit perëndimor dhe duhet t’i japë epilog marrëveshjes së demarkacionit.

Ai gjithashtu tha se duhet bërë punë në forcimin e sundimit të ligjit, foli edhe për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri.