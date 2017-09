Misteri i piramidave të Egjiptit zgjidhet, ja si janë ndërtuar (Foto)

Me vite të tëra historianë dhe arkeologët janë munduar të gjejnë përgjigjën se si shoqëria nga epoka e bronzit, kohë kjo e cila nuk ka qenë teknikisht e zhvilluar, arriti të lëvizë blloqe të mëdha të gurit gëlqeror dhe granitit nga të cilat u ndërtuan piramidat në Giza.

Më në fund u kuptua se si kanë mundur të i bartin gurët e rënd 2,5 ton me kilometra, edhe atë 2600 vjet para Krishtit.

Një zbulim i fundit i mbishkrimeve mbi papirusin e lashtë, anijet prej druri dhe gjeniun e kanaleve të ujit ka ndezur një dritë të re mbi infrastrukturën imponuese të krijuar nga ndërtuesit e Gizës.

Në një copë papirusi i cili u gjet në portin e Wadi al-Jarf, i shkruar personalisht nga Merrer, udhëheqësi i një ekipi prej 40 ndërtuesve të ndërtimeve elite, përshkruan në detaje se 170,000 tonë blloqe të rënda gëlqerore u transportuan në Nil të Gizës, transmeton gazetametro.net

Punëtorët do t’i vënin blloqet në anijen e drurit, të cilat ishin të lidhura me litarë dhe pastaj anijet do të lundronin në portin e brendshëm, i cili ishte vetëm disa kilometra larg nga piramida. Punëtorët në fakt janë drejtuar për nga lumin Nil përmes kanalit.

Edhe pse që shumë kohë dihet se blloqet e granitit që janë ndërtuar piramidat, janë bartur nga Asvana, 855 metra në jugë të Giza, ndërsa blloqet e gurit gëlqeror nga Ture, tetë kilometra më larg, mirëpo arkeologët nuk mund të binin dakord se si saktësisht materiali i ndërtimit ishte transportuar.

Gjurme të kanale kanë mbetur në pjesën e poshtme të pluhurit në Giza, si dhe pishina kryesore në të cilën janë bërë dërgesat kryesore.

Në këtë projekt kanë marrë pjesë me mija njerëz. /Lajmi.net/